Allegri: Ronaldo duhet t'i shënojë të gjitha penalltitë

Shtuar më 03/12/2018, ora 16:00

Trajneri i Juventusit, Massimiliano Allegri , e ka thënë me shaka se prej Cristiano Ronaldos nuk pritet ta humbasë asnjë penallti për bardhezinjtë, pasi sezonin e kaluar derisa në fanellën e Real Madridit i eliminoi ata nga Champions League pikërisht me një penallti në minutën e 93'.“Ronaldo i gjuan penalltitë. Pasi e shënoi atë penallti kundër neve në minutën e 93' me 139 kmh, a duhet ta lë dike tjetër t’i gjuajë ato?”, tha Allegri “Ai duhet të bëjë diçka për t’u falur. Ai duhet t’i gjuajë penalltitë dhe të shënojë... gjithmonë”, shtoi ai.