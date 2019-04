Allegri: Ronaldo është një vrasës

Shtuar më 27/04/2019, ora 23:28

Trajneri i Juventus-it, Massimiliano Allegri , ka folur për "Radio Rai 1" pas barazimit 1-1 të marrë në "San Siro" kundër Inter-it."Jemi përmirësuar në pjesën e dytë, sepse kemi luajtur më mirë në aspektin teknik. Në të parën kemi humbur shumë topa, kemi gabuar 4-5 nisje të rrezikshme dhe kemi qenë në vështirësi", ka thënë trajneri i bardhezinjve"."Inter është skuadra që ka shënuar më shumë gola pas nesh në goditjet standarde dhe ne kemi kërkuar t'i përmbajmë, më pas në pjesën e dytë kemi bërë një ndeshje të mirë dhe jam argëtuar. Emre Can në vështirësi? Pas 20 minutash e ndryshova mbrojtjen dhe e ktheva me 4. Ai ka shumë karakteristika që mund të na shërbejnë"."Shënon vetëm Ronaldo ? Është e vështirë të shënojnë të tjerët kur luan ai, këtë vit kemi shënuar shumë gola me kokë, Ronaldo është i vrasës, një sulmues ndryshe nga të tjerët. Duhet të punojmë, por ai ka nevojë për lojtarë me karakteristika të caktuara rreth vetes", ka përfunduar Allegri . /albeu.com/