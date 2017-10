Allegri: Skuadra me mbrojtjen më të mirë fiton

Shtuar më 13/10/2017, ora 18:24

Trajneri i Juventusit Massimiliano Allegri thekson se nëntë nga 10 fituesit e fundit të Scudettos kanë pasur mbrojtjen më të mirë.Bardhezinjtë kanë qenë skuadra më e mirë gjatë gjashtë viteve të fundit ku ata kanë qenë fituesit e Serie A, shkruan Albeu.com."Unë e di vetëm një gjë, dhe kjo është se në 10 vitet e fundit vetëm një herë ekipi me rekordin e dytë më të mirë mbrojtës fitoi Scudetton", tha Allegri në konferencën e tij të shtypit para ndeshjes me Lazion."Unë mendoj se Interi kishte mbrojtjen e dytë më të mirë në vitin 2010. Vetëm atë vit. Për pjesën tjetër, mbrojtja më e mirë gjithmonë ka fituar ligën, gjithmonë."Në fund kjo është ajo që do të dalë, mendoj se tani Napoli ka pranuar pesë gola, si ne, por Roma kanë pranuar vetëm tre."Roma ka luajtur një ndeshje më pak, kështu që ne duhet të shohim se çfarë do të bëjnë ata në Genoa [kundër Sampdorias]."Kjo është ajo që na tregojnë 10 vitet e fundit. Ndoshta këtë vit do të jetë raundi tjetër, por është e vështirë. "Juventusi ka disa lojtarë në ekipin e Italisë, a mund të shpërqendrohen nga play-off në nëntor?"Tani për tani mendoj se duhet të arrijmë prapa ekipit kombëtar, sepse ka një play-off të rëndësishëm dhe Italia duhet të shkojë në Kupën e Botës."Objektivi për ekipin kombëtar është që të shkoj në Kupën e Botës, nuk ka rëndësi nëse kaloni nëpër play-off apo jo, gjithçka që po llogaritet po shkon atje." përfundoi trajneri i "Zonjës së Vjetër"