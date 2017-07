Ançeloti: Vidal tek Inter? Në asnjë mënyrë

Shtuar më 25/07/2017, ora 09:28

Trajneri italian ka dalë mediave për të zgjidhur thashethemet e një largimi të mundshëm të Arturo Vidal Lojtari është i kërkuar nga Inter . “Nuk ka asnjë mënyrë, Vidal është lojtari ynë, kam shumë besim tek ai”. Por ai i hapi derën Renato Sanches tek Milan: “Mund të jetë një mundësi, por ai mund të qëndrojë me ne. Në këtë moment Renato po stërvitet me ne, ai po punon me ne”, përcjell Albeu.com. Inter prej disa javësh është i interesuar për shërbimet e kilianit Vidal . Zikalterit janë në negociata gjithashtu edhe për Angel di Marian nga PSG. /albeu.com/