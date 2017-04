Ancelotti beson në kualifikimin: Kemi dhe një ndeshje tjetër

Abonohuni për lajmet sportive me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 13/04/2017, ora 09:35

Reali i Madridit fitoi 2-1 ndeshjen e parë çerekfinale ndaj Bayernit në “Allianz Arena”, por Ancelotti beson se skuadra e tij i ka shanset për t'u kualifikuar.“Deri në kartonin e kuq e kemi kontrolluar mirë. Ndër masat e marra kundër portugezit ishte edhe shtyrja shumë përpara e Lahm në të djathtë të fushës.Penalltia? E kisha paravendosur ekzekutuesin e tyre. I pari Vidal, pastaj Robben. Vidal ka personalitet në futboll, por kjo ndodh. Nuk është hera e parë dhe as e fundit.Kthimi në “Bernabeu”? Do të jetë e vështirë. Do të kemi mundësitë tona, por kemi nevojë të përfitojmë që në pjesën e parë. Ne kemi për të luajtur edhe nëntëdhjetë minuta përsëri. Do të përpiqemi për të dhënë çdo gjë.A jam i zemëruar me Javi Martinez? Jo. Kjo ishte një situatë kundër tij. Nuk mund të them asgjë, sepse është një lojtar shumë i rëndësishëm për ne”, ka thënë Ancelotti pas ndeshjes.