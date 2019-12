Ancelotti drejt rikthimit te ekipi kampion

Shtuar më 04/12/2019, ora 11:34

Paris Saint Germain mendon për të ardhmen.Gjiganti francez po shkëlqen në Ligue 1, duke mos diskutuar asnjë prej kundërshtarëve në elitën e futbollit transalpin.Kreu i renditjes nuk vihet aspak në dyshim, por synimet e PSG-së janë në Europë. Ecuria në UEFA Champions League do të vendos fatet e liderve të Ligue 1 dhe konkretisht të trajnerit, Thomas Tuchel.Nën drejtimin e gjermanit, PSG bind vetëm në kampionat dhe drejtuesit janë gati të gjejnë një tjetër "timonier".Siç raporton "Foot Mercato", PSG e ka identifikuar trajnerin e ri dhe ka nisur kontaktet me Carlo Ancelottin Italiani është nën presion te Napoli dhe rezultatet negative të marra së fundmi pritet të sjellin "divorc".E pikërisht nga kjo situatë tenton të përfitojë PSG, që dëshiron të pronotojë Ancelottin për sezonin e ardhshëm. Ky do të ishte një rikthim për "Don Carlon" në "Parc des Princes", i cili i drejtoi francezët mes viteve 2011-2013.