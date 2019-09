Ancelotti publikon listën lojtarëve për Champions, ky është vendimi për Hysajn

Shtuar më 30/09/2019, ora 23:22

Të mërkurën në orën 18:55 Napoli do të përballet në transfertën ndaj Genk e vlefshme për javën e dytë në fazën e grupeve të Champions Leagues.Carlo Ancelotti ka publikuar edhe listën e futbollistëve që do të marrë me vete në Belgjikë ku në sy bie mungesa e mbrojtësit të Kombëtares Shqiptare, Elseid Hysaj, i cili është lënë në shtëpi.Shkodrani ka luajtur shumë pak me Napolin këtë sezon, vetëm dy ndeshje nga pak minuta, pasi Ancelotti preferon Di Lorenzon dhe Malcuit në krahun e djathtë të mbrojtjes.Lista e plotë e lojtarëve të ftuar nga Ancelotti Portierë: Karnezis, Meret, OspinaMbrojtës: Di Lorenzo, Ghoulam, Koulibaly, Luperto, Malcuit , Manolas, Mario RuiMesfushorë: Allan, Elmas, Fabian Ruiz, ZielinskiSulmues: Callejon, Gaetano, Insigne, Llorente, Lozano, Mertens, Milik, Younes