Ancelotti sqaron pse e puthi në faqe Ribery-in pas zëvendësimit (VIDEO)

Shtuar më 10/04/2017, ora 11:01

Lojtarët e Bayern Munich nuk është se i presin shumë mirë zëvendësimet gjatë ndeshjes . Bayern triumfoi 4-1 përballë Borussia Dortmund në "Allianz Arena". Me ndeshjen që duket se kishte marrë fund dhe me mendje të takimi i Champions League përballë Real Madrid këtë të mërkurë Ancelotti vendos të ndryshojë skuadrën 15 minuta nga përfundimi.Ai largon Ribery në vend të Douglas Costa, por francezi doli nga loja i nervozuar dhe i ka kërkuar trajnerit italian shpjegime.Por Ancelotti gjeti një mënyrë interesante për ta qetësuar. Ai i dha një përqafim lojtarit dhe madje e puthi në faqe.Kjo ka shkaktuar ndryshimin e humorit te lojtari. Mediat sportive e kanë komentuar këtë gjest të Ancelottit prej një “njeriu të madh”.Pas ndeshjes Ancelotti u pyet nga gazetarët për atë që kishte ndodhur me lojtarin.“Franck luajti vërtet shumë mirë. Të premten ishte ditëlindja e tij dhe kështu ai kishte nevojë për një puthje. Ribery ka thënë në fillim të sezonit se ai “do të hante bar” për t’i shërbyer teknikut italian dhe se kjo është një ndjenjë që nuk i ndryshonte.