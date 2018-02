Arbelo tregon se kë i kujton Vasques me stilin e lojës së tij

Ish lojtari Madrilen , që momentalisht mban postin e njërit prej ambasadorve të Realit të Madridit dhe analist në RM TV, Alvaro Arbeloa, u shpreh i lumtur me fitoren 4-0, ku pas ndeshjes e ka krahasur Lucas Vazquezin me Michael Laudrup , një ish- lojtar i madrilen ëve."A jeni një Michael Laudrup apo çka? Unë e shoh që je i lumtur dhe në një formë të mirë. Tani ju vleni 30 apo 40 milionë euro. Unë e kam lënë numrin 17 në duar të sigurta .”, ishin fjalët e Arbeloas për Vazquez.Për numrin e asisteve ai tha: ”Askush me numrin 17 mbi shpinë nuk ka dhënë asiste më shumë, miku im.”, tha ish-lojtari Madrilen duke qeshur./albeu.com/