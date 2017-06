Ardit Gjebrea takon rastësisht De Biasi-n para nisjes (FOTO LAJM)

Shtuar më 14/06/2017, ora 23:19

Ata që janë, por më shumë ata që nuk shquhen se janë patriotë, kënduan dhe u përlotën bashkë me të ndërsa Kombëtarja jonë e futbollit luante në Kampionatin Europian. Përveҫ rezultateve të mira dhe më pak, De Biasi është histori… që do të shkruhet e do të rrëfehet gjithmonë.Trajneri i Kombëtares Shqiptare, para se t’u jepte lamtumirën të gjithë shqiptarëve, u bë njësh me kombin tonë në shumë ngjarje të bukura e të dhimbshme të tij, ndaj edhe sot, pak para se të niset drejt vendit të lindjes, ne i përulemi dhe i jemi mirënjohës për historinë e Kombëtares dhe përmes saj, për leksionin e bashkimit, që na e transmetoi më mirë se askush. Ardit Gjebrea mund të kishte folur pa fund për të gjitha herët kur edhe ai, si të gjithë ne, kemi ulëritur nga gëzimi i fitores dhe jemi dëshpëruar nga humbja. Por nuk ka bërë asnjë përmbledhje dhe asnjë përshkrim për kreun e Kombëtares . I ka shprehur atij mirënjohjen. Dhe kaq mjafton…Në postimin e fundit me foton e De Biasit, producenti i njohur shkruan: “Rastësia tani deshi të më takonte pak para nisjes së tij në aeroport. Mjafton një fjalë për ty Mister #GianniDeBiasi – FALEMINDERIT! /albeu.com/