"Arena Kombëtare" merr pamje (VIDEO)

Shtuar më 17/07/2018, ora 23:40

Kombëtarja Shqiptare shumë shpejt pritet të bëhet me shtëpinë e re që do të quhet “Arena Kombëtare ”. Punimet për përfundimin e stadiumit modern janë duke u zhvilluar intensivisht dhe tashmë ka përfunduar i gjithë skeleti dhe punimet po shkojnë drejt fundit.Ritmet e punimeve janë shumë të larta, ndaj gjatë gjithë verës synohet që të përfundojë gjithçka në lidhje me shkallët dhe ambientet e brendshme, për t’u përqendruar më pas te faza finale. /albeu.com/