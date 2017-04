Arrestohet një nga terroristët që sulmuan Dortmundin

Abonohuni për lajmet sportive me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 12/04/2017, ora 15:01

Policia gjermane ka arrestuar një të dyshuar në lidhje me Shtetin Islamik i cili është shkaktar i sulmit me bombë ndaj autobusit të Borussia Dortmundit.Autobusi me të cilin po udhëtonin lojtarët e Dortmund u godit mbrëmë nga tri shpërthime, ku për pasojë mbeti i dëmtuar vetëm mbrojtësi spanjoll Marc Bartra, shkruan “BBC Sport”."Dy të dyshuar nga grupet islamike kanë qenë në qendër të investigimeve. Të dy janë kërkuar në një apartament, por vetëm njëri prej tyre është aarresuar", ka thënë Frauke Koehle, nga zyra e prokurorit federal.