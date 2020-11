Arrigo Sacchi sulmon Juventusin për sloganin "fitorja është e vetmja gjë që ka rëndësi"

Shtuar më 10/11/2020, ora 17:50

Arrigo Sacchi foli për veten e tij në një intervistë të gjatë për Eurosport France.Nga e kaluara deri në ditët e sotme, ka shumë çështje të adresuara nga ish-trajneri i madh i Milanit, i cili revolucionarizoi futbollin në fund të viteve 1980.Futbolli ofensiv dhe proaktiv ka qenë gjithmonë marka e tij tregtare, dhe në Serie A sot shumë skuadra po ndjekin mësimet e tij, siç dëshmohet nga shumë gola të shënuar në muajt e fundit:“Së pari, do të doja të them se jam shumë i lumtur. Mënyra jonë për të parë futbollin është një pasqyrim i historisë dhe shoqërisë së një vendi.Në Itali, për fat të keq, ne nuk kemi sulmuar që nga kohërat romake. Ndonjëherë jemi përpjekur, por më kot. Ne kemi praktikuar futboll të matur, mbrojtës dhe taktik.Fuqia jonë ishte taktike, sesa strategjike: na thanë se ishte e mjaftueshme për të fituar. Për shembull, një klub si Juventus gjithmonë përsërit se fitorja është e vetmja gjë që ka rëndësi Dëshira dhe objektivi për të fituar me çdo kusht mohon të gjitha vlerat e jetës. Kjo nuk e ka lejuar, pjesërisht, futbollin tonë të evoluojë. Unë flas për merita, bukuri, emocione, spektakël dhe harmoni. Optimizmi nuk është të jetosh në të kaluarën, por në të ardhmen”.