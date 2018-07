Arrihet marrëveshja, Courtois transferohet tek Real Madrid

Shtuar më 16/07/2018, ora 12:59

Ende pa përfunduar Botërori “Rusi 2018”, nisën që të ndodhin transferimet e bujshme të futbollistëve. I pari ishte ai i Cristiano Ronaldos që la Madridin për t’iu bashkuar Juventusit.Ndërsa tani portieri i Chelseat, Thibaut Courtois mësohet të ketë një marrëveshje verbale me drejtuesit madrilenë për një kontratë pesëvjeçare me 11 milionë euro në sezon.Sa i përket shifrës së transferimit, mësohet se “Blutë e Londrës” do të përfitojnë rreth 40 milionë euro për kartonin e portierit belg. Belgu duket se do të jetë lëvizja e parë e Perezit për të riformatuar skuadrën madrilene