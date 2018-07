Arrihet marrëveshja, Malcom lojtar i Romës

Shtuar më 23/07/2018, ora 18:45

Roma ka mposhtur Interin dhe Evertonin për anësorin e Bordeaux, Malcom , me mediat italiane që raportojnë se tashmë është arritur marrëveshja për të.Sky Sport Italia raporton se marrëveshja është arritur dhe se Malcom do të jetë lojtar i Romës në ditët në vazhdim.Pritet që transferimi i tij do t’i kushtojë plot 40 milionë euro klubit nga kryeqyteti italian.21-vjeçari ka rënë dakord me Romën për një kontratë pesëvjeçare me pagë vjetore prej 2.5 milionë euro Edhe Interi kishte arritur marrëveshje me Malcom , por transferimi i tij te zikaltrit dështoi përfundimisht pasi klubi i tij nuk pranoi kërkesën e Interit për huazim me opsion për ta blerë. /albeu.com/