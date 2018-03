Arrihet marrëveshja mes Barcelonës dhe Gremios për mesfushorin Arthur

Shtuar më 28/02/2018, ora 21:40

Barcelona ka arritur marrëveshje me skuadrën braziliane, Gremio për mesfushorin e talentuar, Arthur Marcus , shef i kabinetit të Presidentit të Gremios, Romildo Bolzan e ka konfirmuar se kanë arritur marrëveshje me Barcelonën.Ai tha se të dy skuadrat janë pajtuar për transferimin e Arthur dhe pritet vetëm të zyrtarizohet kjo marrëveshje “Gjithçka është akorduar, shifra e transferimit është e përfunduar. Krejt çka ka mbetur është nënshkrimi i kontratave, që pritet të bëhet këtë javë”, tha Marcus për Mundo Deportivo.Për shërbimet e Arthur Blaugranasit do të paguajnë 40 milionë euro. /albeu.com/