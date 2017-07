Arsen Wenger nuk i trembet PSG për Sanchezin

Shtuar më 23/07/2017, ora 12:05

Arsène Wenger ka mohuar se Alexis Sánchez do të nënshkruajë me Paris Saint-Germain.London Evening Standard raporton se Wenger është i qetë në lidhje me PSG. I vetmi ekip që francezi i trembet për transferimin e kilianit është Manchesteri i Guardiolës, pasi Sanchez ka shprehur dëshirën për tu bashkuar me trajnerin që e dërgoi në Barcelonë, përcjell Albeu.comPSG ka bërë një ofertë jo zyrtare për kilianin prej 70 milionë euro por pengesë ka dalur lojtari i cili kërkon 500.000 euro në javë. /albeu.com/