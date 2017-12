Arsenal dhe City e mbyllin në avantazh pjesën e parë (VIDEO)

Shtuar më 19/12/2017, ora 21:37

Sonte në darkë po luhen dy ndeshjet e para në kompeticionin "Carabao Cup", Arsenali përballë West Hamit dhe Leicesteri me Cityn.Top-çinjtë shënuan golin e epërsisë tre minuta nga fundi i pjesës së parë me sulmuesin anglez, Danny Welbeck në të 42'-tën.Në ndeshjen tjetër që po zhvillohet në "King Power City i Guardiloas e shënoi golin e avantazhit në minutën e 26'-të me sulmuesin portugez, Bernanrdo Silva.Mbas pak minutash starton pjesa e dytë. /albeu.com/