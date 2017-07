Arsenal mendohet mirë para se ti thotë po ofertës për lojtarin e tyre

Shtuar më 18/07/2017, ora 11:12

Crystal Palace janë të gatshëm të marrin në formë huazimi Jack Wilshere Palace e kërkuan Wilshere dhe verën e kaluar, por ai vendosi të shkojë në Bournemouth. Shanset e tij për një vend në formacion tek Arsenal duket se janë të zymta dhe kapiteni i ri i Cristal Palace Frank de Boer po konsideron një lëvizje të tijën, përcjell Albeu.com.Sipas Sun, marrëveshja varet nga Arsenali nëse do ti ofrojë Wilshere një marrëveshje të re. Nëse ata nuk do ti ofrojnë Wilshere një kontratë të re, ai do të shitet këtë verë në vend që të huazohet. Lojtari ëështë në vitin e fundit të kontratës. /albeu.com/