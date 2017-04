Arsenali fiton në fund

Shtuar më 26/04/2017, ora 22:42

Skuadra e Arsenalit ka vazhduar me fitore në Premierligë, pasi në Emirates Stadium ka mposhtur Leicesterin me rezultat 1:0.Golin e vetëm dhe të fitores e shënoi Robert Huth (autogol) në minutën e 87’.Pas kësaj mbetet në vendin e gjashtë me 60 pikë, duke ruajtur kështu shpresat për vendin e katërt që dërgon në Ligën e Kampionëve. /albeu.com/