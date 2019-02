Arsenali kërkon drejtorin sportiv të Romës

Shtuar më 16/02/2019, ora 15:17

Siç raporton "The Sun" Arsenali kërkon Monchin i cili aktualsiht është drejtor Romës , shkruan Albeu.com.Në listen është Marc Overmars, aktualisht drejtor tek Ajax, por në skenë ka dalë edhe emri i Monchit.Klubi anglez kërkon një person që mund të planifikojë tregun e merkatos me strategji dhe këtë e plotëson Monchi.Monchi në fakt e filloi karrierën e tij si drejtor sportiv tek Sevilla, teksa më parë kishte luajtur rolin e portierit në klubin e Liga për disa vite, dhe përvoja e tij në Spanjë ishte shumë pozitive, e karakterizuar nga njohuri të mëdha dhe shitje me fitime të konsiderueshme për arkat e Sevillas.Pas aventurës në klubin spanjoll, ai vendosi të provojë futbollin italian, duke u bërë drejtor Romës në prill 2017. Pas vetëm dy vitesh në Itali, tashmë sinjalet kan ardhur nga Arsenali . /albeu.com/