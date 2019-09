Arsenali zgjedh Xhakën kapiten, tifozët nuk e duan

Shtuar më 27/09/2019, ora 17:28

Ditën e sotme është njoftuar se kapiteni i ardhshëm i Arsenalit do të jetë Granit Xhaka , i cili do të marrë shiritin pasi u zgjodh nga lojtarët e skuadrës.E gjithë skuadra e “Topçinjve” ka votuar për kapiteni e ardhshëm dhe, lojtari që është zgjedhur për këtë me shumicë votash është pikërisht mesfushori shqiptar. Megjithatë këtë vendim nuk e kanë pritur aspak mirë tifozët e Arsenalit , të cilët kanë reaguar në faqen zyrtare të klubit. Xhaka bum Xhaka jashtë nga klubi im”, shkruan një nga tifozët.Një tifoz tjetër shkruan: “ Nuk meriton ta marrë shiritin , ky është një sulm total për ekipin tonë.”Mesfushori ka ditëlindjen ditën e sotme dhe disa tifozë nuk ngurojnë ta lidhin dhënien e shiritit edhe me këtë ngjarje të jetës së tij.“E more si dhuratë për ditëlindjen.”, i shkruajnë disa tifozë.Megjithatë ka edhe nga ata që kundërshtojnë një pjesë të tifozëve që janë kundër, që shiritin e kapitenit ta marrë Xhaka “Këta të ashtuquajturit tifozë të Arsenalit , janë më të këqijtë. Njerëz shumë agresivë që nuk kanë arritur asgjë në jetët e tyre.”, shkruan një tifoz në “Twitter”.