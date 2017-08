Arsenalit po i zien koka, verën e ardhshme 10 lojtarë rrezikojnë të largohen falas

Shtuar më 11/08/2017, ora 17:42

Arsenali mund të humbasë deri në 10 lojtarë si pasojë transferimeve me kosot 0 në fund të sezonit.Kontrata e Alexis Sanchez në Arsenal ka dominuar titujt, por një numër i madh lojtarë sh të tjerë do mund të largohen nga Emiratet me transferime pa kosto në korrik nëse Arsenal nuk ndërhyn për të rinovuar, përcjell Albeu.com. Lojtarë t e përfshirë janë Mesut Ozil, Alex Oxlade-Chamberlain, Jack Wilshere, Santi Cazorla, Kieran Gibbs, Joel Campbell, Carl Jenkinson, Matt Macey dhe pensionisti Per Mertesacker. Të gjithë këto janë në vitin e fundit të kontratës së tyre me topçinjtë dhe vështirë se do të rinovohet me të gjithë prej tyre. /albeu.com/