Arsene Wenger kërkon me ngulm mbrojtësin e Atletico Madrid

Shtuar më 27/02/2018, ora 17:45

Trajneri i Arsenalit, Arsene Wenger thuhet se po planifikon të të nënshkruaj me mbrojtësin e Atletico Madrid , Jose Maria Gimenez Wenger është i vetëdijshëm se nevojat e tij përforcuese duhet të forcohen shumë, pasi Per Mertesacker ka vendosur për të dalë në pension, sezoni i dobët i Shkodran Mustafi deri më tani dhe problemet e lëndimit të Laurent Koscielny.Megjithatë raportet spanjolle thuhet se Gimenez është kthyer në listën e ngushtë të Wenger Gimenez , 23 vjeç, besohet të jetë një objektiv kur Mustafi arriti në "Emirates Stadium" në gusht të vitit 2016 dhe ai u lidh përsëri me Gunners dhe Manchester United verën e kaluar.Mbrojtësi ka një kontratë me Atleticon deri në qershor të vitit 2020 dhe ka një klauzolë lirimi prej 57 milionë paund. /albeu.com/