Arteta i ka kthyer lumturinë Granit Xhakës

Shtuar më 23/02/2020, ora 10:17

Granit Xhaka pak kohw mw parw pwrjetoi njw nga momentet mw tw vwshtira nw karrierw , por ardhja e Mikal Artetas duket se ka qenw ilaci pwr ta shwruar. Xhaka , e ka pranuar se trajneri Mikel Arteta e kishte bindur të qëndrojë në klub dhe thotë se, falë tij, tani ndihet i lumtur duke e bërë atë që i pëlqen më së shumti; të luajë futboll për ekipin e "Topçinjve".Yllit shqiptar të Kombëtares së Zvicrës iu mor shiriti i kapitenit pas një zënke me tifozët e Arsenalit gjatë një ndeshjeje me Crystal Palace në tetor, transmeton Gazeta Express.Si pasojë, Xhaka kishte arritur marrëveshje me klubin nga Bundesliga, Hertha Berlin, për t’u transferuar në janar, por kalimi i tij dështoi.Pasi ishte lënë jashtë nga Unai Emery, Xhaka së pari u rifut në ekip nga trajneri i përkohshëm Freddie Ljungberg, para se Arteta të vinte në postin e trajnerit dhe ta theksonte rëndësisë në shqiptarit për Arsenalin."Tani më duhet të buzëqesh paksa, sepse jam shumë, shumë i lumtur që jam kthyer dhe po e shijoj atë që e dua më së shumti: të luaj për këtë klub dhe të luaj futboll", tha Xhaka "E pata një takim shumë, shumë të mirë me atë (Artetan), tri ditë pasi ai erdhi në klub . Ai m’i tha shumë gjëra dhe unë isha shumë i hapur me të, siç ishte edhe ai shumë i hapur me mua", shtoi 27-vjeçari."Dhe tani të jemi këtu, të dy shumë të lumtur për ta çuar këtë klub aty ku e ka vendin", theksoi shqiptari.