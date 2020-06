Arteta: Xhaka është lider i lindur, mund të mbaj sërish shiritin e kapitenit

Shtuar më 26/06/2020, ora 22:58

Granit Xhaka po mbyll sezonin e tij të katërt me fanellën e Arsenalit, kur për disa kohë mbajti edhe shiritin kapitenit , por një përplasje me fansat tetorin e kaluar bëri që t’i “hiqeshin gradat” nga trajneri i atëhershëm Unai Emery.Megjithatë, ndonëse shiriti ka kaluar në krahun e Pierre Emenick Aubameyang, mesfushori me origjinë shqiptare vijon të sillet si një lider në fushë dhe në dhomat e zhveshjes, gjë që u pa qartë edhe në ndeshjen ndaj Southamptonit, kur jepte urdhra për shokët e tij.I pyetur mbi këtë konstatim, trajneri spanjoll Mikel Arteta pranoi se Xhaka është një lider lindur dhe se mund të marrë sërish kapitenit , ndërsa vlerësoi maksimalisht sjelljen e mesfushorit të përfaqësueses së Zvicrës.“Më vjen mirë që e keni dëgjuar zërin e Xhakës në fushë. Ai është një lider lindur , vazhdimisht i angazhuar jo vetëm për vete, por për të gjithë shokët e skuadrës. Në të ardhmen mund të mbajë sërish shiritin , por gjithsesi edhe pa të, nuk ka asnjë pengesë për t’u sjellë si lider ”, deklaroi Arteta.