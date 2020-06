Arthur flet për herë të parë si lojtar i Juventusit: Po shkoj në një klub të shkëlqyeshëm

Shtuar më 30/06/2020, ora 11:34

Arthur finalizoi një transferim te Juve dje, në një marrëveshje që mund të rritet në 82 milionë euro, me Miralem Pjanic që shkoi te Barça në këmbim."Faleminderit Juventus, për interesimin tuaj të madh për mua", shkroi braziliani në Instagram."Unë e di se do të shkoj në një klub të shkëlqyeshëm ; shumë sfida na presin, për t’u kapërcyer së bashku".Ndërkohë, 23-vjeçari u zotua t’i ‘japë gjithçka’ klubit të tij aktual për pjesën tjetër të sezonit "Tani jam përqendruar te e tashmja. Unë kam objektiva të rëndësishëm për të arritur me Barcelona dhe do të vazhdoj deri në fund të sezonit , duke dhënë gjithçka për shokët e mi të skuadrës dhe të gjithë tifozët"."Faleminderit shumë për përkrahjen! Shihemi nesër [duke iu referuar ndeshjes së sotme kundër Atletico]".