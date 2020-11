As Sarri as Spalleti, Fiorentina habit me trajnerin e ri





Fiore doli me deklaratë zyrtare ku njofton bashkëpunimin me teknikun e ri. Iachini ishte rast unik gjatë ditës së sotme, pasi u konfirmua dhe u pushua brenda një harku kohor prej 60-70 minutash. Shtuar më 09/11/2020, ora 22:41 fiorentina sarri paguhet ndërsa Tage: është Fiorentina shkarkoi ditën e sotme Giuseppe Iachinin, ndërsa trajneri i ri i skuadrës është Cesare Prandelli. Ky i fundit është një ndër emrat më të njohur si teknik në Itali dhe shpresohet që të çojë ekipin përpara.Interesant është fakti që Fiorentina nuk i ofroi kontratë as Sarrit e as Spalletit, pavarësisht se përfliteshin se mund t’i bashkohen vjolëve. Arsyeja është e thjeshtë, pasi Sarri paguhet nga Juventusi, ndërsa Spalleti paguhet nga Interi.Fiore doli me deklaratë zyrtare ku njofton bashkëpunimin me teknikun e ri. Iachini ishte rast unik gjatë ditës së sotme, pasi u konfirmua dhe u pushua brenda një harku kohor prej 60-70 minutash.

