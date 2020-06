Ashtu si çdo merkato, Ajax pritet të humbasë keta 3 yje

Shtuar më 28/06/2020, ora 15:41

Skuadra që bëri befasinë më të këndshme në Ligën e Kampionëve vitin e kaluar po shpërbëhet.Pas largimit të emrave si De Ligt, De Jong e Ziyech, tashmë është radha për tre lojtarë të tjerë, me shumë rëndësi tek Ajax Bëhet fjalë për portierin Onana Tagliafico dhe Van de Beek. Të tre kanë zgjuar interesimin e gjigantëve evropianë."Merkatoja do të fillojë në gusht – ligat tashmë po luajnë akoma. Vlera e lojtarëve në merkato do të bie, por jo shumë. Bazuar në paraqitjet dhe ambiciet, disa lojtarë duan të largohen", ka thënë Ten Hag."Marrëveshja mes Andre Onana , Donny van de Beek dhe Nicolas Tagliafico ekziston, por mbetet të shihet në merkato ", ka shtuar trajneri i Ajax "Për Onana dhe Van de Beeek, një vit shtesë mbetet opsion, por për Tagliafico është më ndryshe, për shkak të moshës së tij", ishin fjalët e Ten Hag. Ajax ka marrëveshje me tre lojtarët për të mos bllokuar transferimin e tyre, sapo ofertat të vijnë.