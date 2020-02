Atalanta arrin marrëveshjen me Chelsean për Pasalic

Shtuar më 18/02/2020, ora 13:13

Mario Pasalic po bënë një sezon shumë të mirë me fanellën e Atalantës , duke u shfaqur vendimtar në shumë ndeshje. Kroati luan që nga sezoni 2018-2019 me bergamaskët, i huazuar nga Chelsea.Pikërisht paraqitjet e mira të 25-vjeçarit kanë bindur drejtuesit e Atalantës që të nisin negociatat me klubin anglez për të blerë përfundimisht kartonin e ish-lojtarit të Milanit.Mediet angleze shkruajnë se mes palëve është arritur një marrëveshje me klubin Italian, që do të paguajë 15 milionë euro për të siguruar përfundimisht shërbimet e mesfushorit kroat