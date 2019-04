Atletico Madrid nxjerr në shitje yllin e skuadrës

Shtuar më 26/04/2019, ora 14:38

Diego Costa është pëzulluar me 8 ndeshje për shkak se ofendoi arbitrin duke humbur kështu ndeshjet me Atleticon.Spanjolli nuk pranoi të sërvitëshe me klubin, ndërsa klubi madrilen ka marrë masa ndaj tij. Madrid ka vendosur ta nxjerrë në shitje sulmuesin teksa duhet të presim fundin e sezonit për të mësuar të ardhmen e lojtarit. /albeu.com/