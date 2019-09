Atletico-Real dhe Man United – Arsenal: Dy super ndeshjet e fundjavës

Shtuar më 28/09/2019, ora 09:52

Ligat më të mëdha evropiane vazhdojnë të sjellin ndeshje të mëdha.Premierliga vjen edhe këtë fundjavë me një derbi.Manchester United do të përballet me Arsenalin në ndeshjen kryesore të xhiros së shtatë të kampionatit anglez.Kampioni Manchester City do të ketë punë të vështirë këtë fundjavë pasi e viziton Evertonin, ndërsa lideri Liverpool e kërkon fitoren e shtatë kundër Sheffieldit.Chelsea është favorit ndaj Brightonit, ndërsa Tottenhami e pret Southamptonin në shtëpi.Një tjetër lojë e madhe këtë fundjavë e sjell La Liga.Përballja ndërmjet Atletico Madridit dhe Real Madridit pritet të jetë mjaft interesante dhe e paqartë deri në fund, ndeshje që do të zhvillohet të shtunë n mbrëma.Ndërkohë, Barcelona e viziton Getafen, në tentim të këndelljes pas fillimit të turbullt të sezonit.Në Itali, Juventusi llogarit në fitore ndaj Spalit, kurse Interi s’do ta ketë të lehtë ndaj Sampdorias.Milan – Fiorentina do të jetë ndeshja kryesore e kësaj jave në kampionatin italian.Ndeshjet kryesore të ligave më të forta evropiane, Premierliga, La Liga dhe Serie A i sjell platforma televizive IPKO përmes kanaleve të Super Sport dhe Super Sport Kosova.Premierliga – Java e shtatëSSK1 E shtunë 13:30 Sheffield United – LiverpoolE shtunë 16:00 Aston Villa – BurnleyE shtunë 16:00 Bournemouth – West HamSSK1 E shtunë 16:00 Chelsea – BrightonE shtunë 16:00 Crystal Palace – NorwichE shtunë 16:00 Tottenham – SouthamptonE shtunë 16:00 Wolverhampton – WatfordSSK1 E shtunë 18:30 Everton – Manchester CitySSK1 E diel 17:30 Leicester – NewcastleSSK1 E hënë 21:00 Manchester United – ArsenalLa Liga – Java e shtatëE premte 21:00 Villarreal – BetisE shtunë 13:00 Athletic Bilbao – ValenciaE shtunë 16:00 Getafe – BarcelonaE shtunë 18:30 Granada – LeganesSSK1 E shtunë 21:00 Atletico Madrid – Real Madrid diel 12:00 Espanyol – Valladolid diel 14:00 Eibar – Celta Vigo diel 16:00 Alaves – Mallorca diel 18:30 Levante – Osasuna diel 21:00 Sevilla – Real SociedadSerie A – Java e gjashtëE shtunë 15:00 Juventus – SpalE shtunë 18:00 Sampdoria – InterE shtunë 20:45 Sassuolo – Atalanta diel 12:30 Napoli – Brescia diel 15:00 Lazio – Genoa diel 15:00 Lecce – Roma diel 15:00 Udinese – Bologna diel 18:00 Cagliari – VeronaSSK1 E diel 20:45 Milan – FiorentinaE hënë 20:45 Parma – Torino