Atletiko dhe Sevillia duan shërbimet e vëllait të Hazardit

Shtuar më 24/02/2018, ora 13:14

Vëllai i Eden Hazard , Thorgan Hazard po konfirmohet këtë vit me 8 gola dhe 8 asiste te Borussia M’gladbach dhe do të jetë e vështirë të qëndrojë pasi Sevilla e Atl.Kjo ka bërë që të jetë një nga emrat më të lakuar të merkatos së verës. Atletiko Madrid po garojnë për shërbimet e sulmuesit belg, për të cilin nuk e ka ndalur interesimin as Sevilla 24-vjeçari ka një kontratë deri në vitin 2020 me klubin gjerman por e pranoi se në verë mund të ndodhë gjithçka ndërsa vlera e kartonit të tij arrin deri në 25 mln euro./albeu.com/