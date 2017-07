Aubameyang lodhet me spekullimet rreth tij, e vendos vet të ardhmen

Shtuar më 18/07/2017, ora 16:37

Milan, PSG, Chelsea apo Kampionati Kinez? Nëse do ti bëhej një e tillë pyëtje Aubameyang sigurisht që do ta kishte të vështirë të zgjdhte dhe nga të gjitha përgjigjet më e papritshmja do të ishte: Asnjërin do të qëndroj në Dortmund Mesa duket nga spekullimet rreth tij është lodhur dhe vetë lojtari i cili së fundmi ka vendosur të mos tranferohet askund. Aubameyang ka vendosur të qëndrojë në Borussia Dortmund , pavarësisht se ka qenë i lidhur me një sërë klubesh, përcjell Albeu.com.Pas një takimi me klubin, Bild raporton se ai ka vendosur të qëndrojë në Dortmund . Drejt klubit nuk u paraqit ndonjë ofertë e kënaqshme dhe ndaj lojtarit asnjëherë nuk pati interesim serioz nga ndonjë klub. /albeu.com/