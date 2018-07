Aurelio De Laurentiis flet për rikthimin e Cavanit dhe për transferimin e Vidal

Shtuar më 21/07/2018, ora 23:14

Aurelio De Laurentiis ka mbyllur derën një rikthimi në Napoli sulmuesit uruguajan, Edinson Cavanin, teksa i ka cilësuar të rreme lajmet për transferimin e Arturo Vidalit.Cavani ishte lidhur gjithnjë e më shumë me një rikthim të tij në Napoli , ku shënoi mbi 100 gola në tre sezone.Por, presidenti De Laurentiis i dha fund spekulimeve për rikthimin e bomberit të PSG, teksa ia mbylli derën edhe një transferimi të mundshëm kilianit Vidal “Cavani? Unë nuk kam nënshkruar me atë dhe nuk do të nënshkruaj atë”, ka thënë fillimisht De Laurentiss për Radio Kiss Kiss.De Laurentiis ia ka mbyllur derën Cavanit!“Nuk kishte telefonata me përfaqësuesit e tij”.“Gazetat duhet të shesin kopje, ato po shkojnë në krizë dhe pa këso tituj, ata nuk mund të mbijetojnë”.“Arturo Vidal në Napoli ? Lajmë i rremë”.“Ai është dikush që kam ndjekur shumë vite më parë, por tani po kërkoj për lojtarë të rinj të cilët janë të përdorshëm në afatgjatë”, përfundoi italiani. /albeu.com/