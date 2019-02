Ausilio flet për situatën e Icardit: Problemi kryesor nuk ishte rinovimi

Shtuar më 14/02/2019, ora 20:45

Heqja e shiritit të kapitenit nga Icardi ka bërë një bujë të madhe në Itali. Klubi i Interit ka marrë një vendim të menduar dhe Icardi nuk e ka pritur aspak mirë këtë gjë.Përpos kësaj ai madje nuk shkoi me skuadrën në ndeshjen kundër Rapid Vienna për Europa League, diçka që nuk i ka pëlqyer askujt në kampin zikaltër.Drejtori i ekipit Piero Ausilio , ka folur përpara mediave ku ka shpjeguar arsyet e heqjes së shiritit “Mund të them vetëm që në seancën e fundit stërvitore Icardi ishte në listë, ndërsa më vonë ai mori vendimin që të mos ishte me ekipin. Nuk u shkaktua nga diçka në veçantë. Gjithçka ndodhi shpejt dhe nuk kishte kohë, pasi do udhëtonim në Vienë. I gijthë problemi qëndronte te roli i tij si kapiten, sjellja e tij dhe qëndrimi që kishte me lojtarët dhe me të tjetët rreth tij. Vendimi nuk kishte lidhje me rinovimin e kontratës dhe nuk do ta lejojmë këtë çështje të kthehet në problem. Negociatat për rinovimin dhe ajo që jep sulmuesi në fushë janë gjëra të ndryshme”, kanë qenë fjalët e Ausilios. /albeu.com/