Aventura "Euro 2020", kjo është rruga që do të ndjekë Shqipëria

Shtuar më 03/12/2018, ora 09:48

Aventura e Shqipërisë drejt Europiani 2020 dhe objektivi për të marrë pjesë, ashtu si në Euro 2016, në Francë, do të nisë nga Turqia.Kuqezinjtë e Panuçit do ta nisin nga shtëpia, “Elbasan Arena” ose “Loro Boriçi”, përballë Turqisë së Mircea Lucescut. Një ndeshje që do të përsëritet kjo, shumë shpejt, pasi vitin e shkuar në miqësoren e zhvilluar në Stamboll, skuadra kuqezi fitoi me rezultatin 3-2.Rrugëtimi do të nisë zyrtarisht më 22 mars 2019, ndërsa do të mbyllet më 17 nëntor 2019, përballë Francës po në Shqipëri.Grupi H (Shqipëri, Francë, Turqi, Islandë, Moldavi, Andorra)Ndeshja e parë, 22 Mars 2019: Shqipëri-TurqiNdeshja e dytë, 25 Mars 2019: Andorra-ShqipëriNdeshja e tretë, 8 Qershor 2019: Islandë-ShqipëriNdeshja e katërt, 11 Qershor 2019: Shqipëri-MoldaviNdeshja e pestë, 7 Shtator 2019: Francë-ShqipëriNdeshja e gjashtë, 10 Shtator 2019: Shqipëri-IslandëNdeshja e shtatë, 11 Tetor 2019: Turqi-ShqipëriNdeshja e tetë, 14 Tetor 201: Moldavi-ShqipëriNdeshja e nëntë, 14 Nëntor 2019: Shqipëri-AndorraNdeshja e dhjetë, 19 Nëntor 2019: Shqipëri-Francë