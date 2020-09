Babai i Messit niset drejt Barcelonës, momente vendimtare për të ardhmen e argjentinasit

Shtuar më 01/09/2020, ora 20:42

Ditë të “nxehta” për Barcelonën.Babai i Lionel Messit, ka lënë Rosarion dhe me një aeroplan privat është nisur drejt Barcelonës , në një takim të caktuar me presidentin e klubit katalan, Josep Maria Bartomeu.Jorge Messi, do të ulet për të biseduar me presidentin Barcelonës , për çështjen e birit të tij, Lionel Messi.Gjashtë herë fituesi i Topit të Artë, i ka paraqitur një kërkesë për largim Barcelonës gjatë kësaj vere.Barcelona po kërkon që të respektohet klauzola e tij, prej 700 milionë euro.Gjithçka pritet të zgjidhet në ditët në vijmë, me Jorge Messin që tashmë ka caktuar një takim me presidentin Maria Bartomeu.