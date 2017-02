Balaj dy gola në fitoren e Terek Grozni (VIDEO)

Shtuar më 04/02/2017, ora 10:12

Shqiptarët vijojnë të jenë protagonistë te Terek Grozni në fazën përgatitore në Rusi, teksa mbrëm fituan 3-1 në miqësoren e luajtur përballë çekëve të Brno-s.Treshja shqiptare, Berisha Balaj dhe Roshi u aktivizuan në 45 minutat e dyta të lojës, me trajnerin Rakhimov që si zakonisht përdori dy formacione të ndryshme. 1-1 përfunoi pjesa e parë, ndërkohë që në të dytën Bekim Balaj i dha avantazhin skuadrës çeçene në minutën e 53-të të sfidës duke rezlizuar një gol spektakolar me kokë.Sulmuesi kuqezi realizoi golin e tretë për Terekun dhe të dytin personal pak pasi kishte kaluar një orë lojë, këtë herë i shërbyer nga Bernard Berisha , që me inkursionet në krah ishte një prej lojtarëve më të rrezikshëm për kundërshtarët nga Çekia.