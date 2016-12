Balaj pushime në Brazil, Cana: Ne s'kemi bukë me ngrënë (FOTO)

Shtuar më 27/12/2016, ora 10:34

Futbollisti i Kombëtares , Bekim Balaj po i kalon festat e fundvitit pushojë në Brazil , së bashku me Edon Hasanin. Sulmuesi i Terek Groznit në Rusi dhe mesfushori i Kukësit po pushojnë në plazhet e Rio De Zhaneiros, pas një pjese sezoni të ngarkuar.Shkodrani ka publikuar në "Instagram’"një foto nga plazhi së bashku me Edon Hasanin, por nuk kanë munguar komentet e shumta, mes të cilëve edhe ai i ish- kapitenit të Kombëtares , Lorik Cana “Bekimo, s’kemi bukë me hongër ti po han Molto në Brazil …”, shkruan me shaka ish-kapiteni i Kombëtares Nuk ka vonuar përgjigja e Balajt i cili ka shkruar: “Lorik Cana , na mbytën këtu, nuk paska as Molto ”.