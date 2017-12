Bale i dhuron fitoren Realit kundër Al-Jaziras (VIDEO)

Shtuar më 13/12/2017, ora 20:02

Real Madrid ka marrë një fitore shumë të vështirë ndaj Al-Jazira me rezultatin 2-1, për të kaluar në finale të Kupës së Botës për KlubeVendësit kaluan të parët në epërsi me golin e Romarinhos në pjesën e parë, por në pjesën e dytë Reali kundërpërgjigj me dy golat e Cristiano Ronaldo dhe Gareth Bale Në finalen që do të zhvillohet këtë të shtunë, Reali do të luajë ndaj skuadrës braziliane Gremio. /albeu.com/