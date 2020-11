Bale i gjithi i Tottenham, nuk do ta besoni çmimin

Shtuar më 11/11/2020, ora 14:16

15 milionë euro mund të mjaftojnë, Duket një biznes me leverdi për një lojtar që disa vite më parë u ble nga Reali i Madridit për mbi 100 milionë euro . Sigurisht Gareth Bale nuk ka më moshën kur shkoi te madrilenët, por kaq mjafton që te Tottenhami të vendosin për blerjen e Gareth Bale . Spurs-at kanë vendosur të marrrin përfundimisht uellsianin, që e huazuan nga Real Madridi, dhe madje kanë gjetur edhe akordin me "Los Blancos" për blerjen përfundimtare të sulmuesit 31-vjeçar.Siç bëjnë të ditur mediat spanjolle, më saktësisht "El Mundo Deportivo" dhe "Diario Gol", Tottenhami dhe Reali i Madridit kanë rënë dakord që pas huazimit klubi anglez të marrë në pronësi Gareth Bale . Uellsiani, që u rikthye verën e kaluar në Premier League, dalëngadalë po gjen formën e tij më të mire, duke fituar minuta dhe duke rigjetur edhe golin.Të dy klubet kanë rënë dakord që sulmuesi i krahut të blihet përfundimisht për 15 milionë euro , një operacion ky që kënaq të dyja palët. "Los Blancos", në këtë mënyrë, mund të lirohen përfundimisht nga barra e një pagese të lartë për rrogën e Bale , ndërsa Spurs-at do të bënin të tyrin një lojtar klasi për repartin e sulmit.