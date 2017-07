Bale zbardh bisedën me Lukakun

Shtuar më 24/07/2017, ora 10:17

Thashethemet se Manchester United do të kërkojë blerjen e uellsianit Gareth Bale i kanë nxitur edhe kuriozitetin në lidhje me përmbajtjen e bisedës mes këtij të fundit dhe Romelu Lukakut. Bale thotë se ishte diçka shoqërore dhe nuk kishte të bënte asgjë me ato që raportohet në media dhe se e uroi për klubin e ri.“Ia nisët sërish, nuk kam thënë asgjë për thashethemet”, tha Bale për Sky Sports. urova fat – pasi vetëm sa është transferuar në Man United”, shtoi Bale . “ Vetëm urova fat për sezonin dhe shpresoj të ketë sukses”.“Ai është duke luajtur që një kohë të gjatë dhe ia ka dalë shumë mirë në Premierligë dhe jam i sigurt që do të bëjë më të mirën për ta”, përfundoi Bale