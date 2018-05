Barazim dramatik në Vlorë, Flamurtari shënon në sekondat e fundit (VIDEO)

Shtuar më 05/05/2018, ora 21:30

Përballja mes Flamurtarit dhe Vllaznisë është mbyllur në një barazim Miqtë shokon vendasit ku në minutën e 84'-të Ribaj shënonte golin e avantazhit për shkodranët.Por në minutën e fundit të ndeshjes Sedu Kamara me një gjuajtje të bukur në hyrje të zonës barazoi rezultatin, duke i dhënë një pikë skuadrës së tij.Pas këtij barazimi Flamurtari renditet në vendin e 6 me 44 pikë, ndërsa Vllaznia në vendin e 8 me 37 pikë. /albeu.com/