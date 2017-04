Barça bën gati super koreografinë, ja sa juventin do të ketë në stadium (FOTO)

Shtuar më 19/04/2017, ora 14:50

Super sfida e mbrëmjes së sotme në “ Camp Nou” do të jetë e veçantë dhe në shkallët e stadiumit . Vendasit do të vijnë me një super koreografi në formë mozaiku ku do shkruhet, “Barcelona , më shumë se një klub”, nga ana tjetër një numër i konsiderueshëm tifozë sh italian do të jenë në Barcelonë për të ndjekur ndeshjen nga afër.Mediat italiane bëjnë të ditur se ne " Camp Nou" do të jenë afërsisht 5 mijë tifozë bardhezinj, një pjesë e të cilëve kanë mbërritur në Spanjë, një natë para ndeshjes. Ndërkohë që kapaciteti i përgjithshëm i stadiumit është 98 mijë tifozë. /albeu.com/