Barça kërkon përmbysjen e çmendur ndaj Juves, ja formacionet e mundshme (FOTO)

Abonohuni për lajmet sportive me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 19/04/2017, ora 14:26

Juventus sonte në mbrëmje kërkon për herë të 12-të të arrijë në gjysmëfinale të Lugës së Kampionëve. Bardhezinjtë udhëtojnë në "Camp Nou" me avantazhin e ndeshjes së parë të fituar thellë 3-0. Blaugranët ndërkohë kërkojnë të përsërisin përmbysjen e çmendur ndaj "Zonjës së Vjetër", për të përsëritur "remuntadën" e famshme ndaj PSG-së.Allegri dhe Higuain do të synojnë që të thyejnë tabunë e tyre me katalanasit. Strategu italian është eliminuar dy herë nga blaugranët në sezonin 2011-12, dhe në 2012-13, ndërkohë që sulmuesi argjentinas nuk ka shënuar asnjëherë në shtëpinë e Barcelonës. /albeu.com/