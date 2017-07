Barcelona gati të bëjë çmendurinë për Coutinhon, por sa mendojnë tifozët se kushton ai? (FOTO)

Shtuar më 27/07/2017, ora 10:36

E përdithsmja katalanase El Mundo Deportivo ka publikuar në p[ortalin e saj një sondazh duke iu drejtuar ndekësve për ti pyetur se sa mendojnë se vlen Coutinho për të cilin përfilitet se Barcelona do të paguajë edhe 100 miolionë për ta pasur.Në sondazh janë hedhur 5 opsione që janë: 50-60 milionë, 60-70 milionë, 70-80 mln, 80-90 mln dhe 90-100 mln. Opsioni më i votuar ka qenë 70-80 milionë me 48% të votave. Pasta 80-90 me 17% së treti 50-60 me 15 %, përcjell Albeu.com.90-100 milionë euro është rradhitur si opsioni më i pavlefshëm dhe këta tifozë duhet të jenë ata të cilët duan Coutinhon me patjetër për të mbajtur Neymarin. /albeu.com/