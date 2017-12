Barcelona gjen pasuesin e Busquetsit, vjen në janar

Shtuar më 16/12/2017, ora 12:28

Gjiganti katalunas ka filluar bisedimet me skuadrën spanjolle Villareal për transferimin e 21-vjeçarit Rodrigo Hernandez.Klauzola e ulët prej vetëm 20 milionë euro ka bërë që Barcelona të jetë e gatshme për ta paguar atë. Rodrigo shihet si zëvendësuesi adekuat për të lënduarin Sergio Busquets në rolin e mesfushorit shkatërrues.Sipas të përditshmes katalunase ‘Mundo Deportivo’, me tu hapur afati kalimtar i janarit, Barcelona do ta zyrtarizojë transferimin e Rodrigos. /albeu.com/