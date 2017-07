Barcelona huazon talentin me të drejtë blerje

Shtuar më 12/07/2017, ora 17:10

Mesfushori brazilian Vitinho është bashkuar me Barcelonën B në një kontratë huazimi prej Palmeiras Të mërkurën, 19-vjeçari do të trajnohet për fazën para sezonit nën Ernesto Valverde. Kontrata e tij me Palmeiras është deri në vitin 2021. Barcelona ka një mundësi për të blerë Vitinhën përgjithmonë për 12 milionë euro, përcjell Albeu.com.Duket se katalanasit kanë një yll në duart e tyre. Ai tha "Unë jam shumë i lumtur, kam qenë gjithmonë një tifoz i madh i Barcelonës, sepse ky është klubi më i mirë në botë", tha Vitinho . "Tani do të jem në gjendje të punoj për klubin ku luajti Rivaldo dhe Ronaldinho si dhe Neymar". /albeu.com/