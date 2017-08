Barcelona ka frikë se del pa gjë nga udhëtimi në Angli, fillon kontaktet për tjetër mesfushor

Shtuar më 11/08/2017, ora 16:57

Liverpool duan të mbajnë me patjetër Coutinhon në Anfield dhe nuk duan të ulen për të negociouar transferimin e tij tek FC Barcelona. Pavarësisht nga dëshira e nënshkrimit të lojtarit për klubin blaugran, siç e ka thënë tashmë trajnerin e tij, nënshkrimi me brazilianit për katalanasit është i pamundur.Në Angli thonë se danezi Christian Eriksen i Tottenhamit është një nga alternativat për të udhëtuar në Barcelonë dhe madje edhe Daily Express publikoi sot se drejtorët e Barcelonës po negociojnë mundësitë me klubin britanik, përcjell Albeu.com. Eriksen është një lojtar teknik i cili i ka intresuar katalanasve edhe më parë kur ishte pjesë e Ajax. Ai është një mesfushor sulmues, shumë teknik dhe shumë i talentuar. Është 25 vjeç, dhe është gati të startojësezonin e tij të pestë me Spurs. /albeu.com/